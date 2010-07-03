Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны

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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Приказ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ уже сообщали, что Евкуров займет должность замминистра обороны Сергея Шойгу. В конце июня президент принял отставку Евкурова с поста главы республики.

Он заявил, что старался справиться со своей задачей как мог. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся проблемы, Ингушетия в последнее время обходит среднероссийские показатели в области строительства и промышленного производства.

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.

В этом году Евкурову исполнится 56 лет. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках, был начальником разведки – заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Во время второй чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих. После начала военной операции НАТО "Союзническая сила" против Союзной Республики Югославия находился в Боснии и Герцеговине в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR.