Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Приказ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ уже сообщали, что Евкуров займет должность замминистра обороны Сергея Шойгу. В конце июня президент принял отставку Евкурова с поста главы республики.
Он заявил, что старался справиться со своей задачей как мог. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся проблемы, Ингушетия в последнее время обходит среднероссийские показатели в области строительства и промышленного производства.
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.
В этом году Евкурову исполнится 56 лет. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках, был начальником разведки – заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.
Во время второй чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих. После начала военной операции НАТО "Союзническая сила" против Союзной Республики Югославия находился в Боснии и Герцеговине в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR.
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