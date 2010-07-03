Юнус-Бек Евкуров может занять должность заместителя Шойгу – СМИ

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность замминистра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Накануне Владимир Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы республики Ингушетия. Президент принял его отставку и выразил благодарность за многолетнюю работу в этой должности.
Евкуров, в свою очередь, заявил, что старался справиться со своей задачей как мог. Путин подчеркнул, что, несмотря на то, что в Ингушетии остается много проблем, в последнее время она обходит среднероссийские показатели в сфере строительства и промышленного производства. 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии.
26 июня Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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