Юнус-Бек Евкуров может занять должность заместителя Шойгу – СМИ

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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность замминистра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Накануне Владимир Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы республики Ингушетия. Президент принял его отставку и выразил благодарность за многолетнюю работу в этой должности.

Евкуров, в свою очередь, заявил, что старался справиться со своей задачей как мог. Путин подчеркнул, что, несмотря на то, что в Ингушетии остается много проблем, в последнее время она обходит среднероссийские показатели в сфере строительства и промышленного производства. 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии.

26 июня Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

