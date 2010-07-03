Глава Ингушетии объявил о решении уйти в отставку

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Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии, сообщает РИА Новости.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", – сказал он в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В качестве причины своего ухода Евкуров назвал разобщенность властей республики и общественности. "Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены", – заявил он.

По словам Евкурова, "каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики".

"Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор – я свой выбор сделал", – заявил он.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Его кандидатуру предложил занимавший в то время президентский пост Дмитрий Медведев.

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