Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии Путина

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего зама Инну Погребняк после того, как во время прямой линии Владимира Путина прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе.
На оперативном совещании 24 июня врио губернатора заявил, что в ряде случаев зарплаты врачей в области оказались ниже минимального размера оплаты труда, а это расходится с данными переданных ему отчетов. "По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства", – подчеркнул Чибис. "Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Даже экспресс-проверка, проведенная нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума", – цитирует врио главы Мурманской области ТАСС.
Чибис также отметил, что существует проблема соотношения окладов и дополнительных надбавок. По словам врио губернатора, маленький оклад представляет собой "огромное поле для злоупотреблений руководства медучреждений в отношении отдельных работников". Отсутствие стабильного дохода "дестимулирует врачей приезжать и оставаться", заявил чиновник.
На совещании также подняли вопрос о недостаточном обеспечении региона лекарствами и необходимости принять дополнительные меры по снижению смертности от инфаркта. По этому показателю Мурманская область занимает одно из первых мест в стране, отметил Чибис. "Планы снижения к 2024 году очень низкие. Достаточных мер не принимаем", – подытожил врио губернатора.
20 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным прозвучали данные о зарплате врача в Мурманской области в 20 тысяч рублей. После этого Чибис написал в Instagram, что речь идет о зарплате за неполный месяц.
Прямая линия с Путиным продолжалась 4 часа 8 минут. За это время глава государства ответил на 81 вопрос.
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