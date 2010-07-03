Мгновенный отклик. Как решают проблемы россиян после прямой линии с Путиным

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20 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению.

В частности, россияне жаловались на низкие зарплаты, на очереди и отсутствие узких специалистов в поликлиниках и больницах, низкие доходы семей с детьми, проблемы с вывозом мусора.

С обращением к президенту обратился пожарный Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту на низкую зарплату.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал радиостанции "Говорит Москва", что власти региона не будут вмешиваться в ситуацию со спасателем.

"Там простая достаточно история. Данный сотрудник пожарной охраны является кадровым сотрудником МЧС. У нас есть свои пожарные. Средняя зарплата в нашем служебном отряде – в районе 25–26 тысяч рублей. Вот так. После того, как к министру обратился Владимир Владимирович в ходе прямой линии, дополнительного обращения от губернатора не требуется", – сказал он.

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис распорядился провести проверки после обращения к Владимиру Путину во время прямой линии медицинского работника, который пожаловался на низкую зарплату в 20 тысяч рублей.

"Поручил провести проверку всех обращений с жалобами на зарплаты, это будет отдельная важная задача на контроле", – сказал Чибис.

В Саратове открылась горячая линия после того, как в ходе прямой линии глава Минздрава Вероника Скворцова назвала область в числе регионов, где власти плохо справляются с лекарственным обеспечением.

"Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. В Минздраве создана и работает горячая линия. На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу", – цитирует пресс-служба губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

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В городе Рославле Смоленской области следственные органы начали проверку после жалобы местной жительницы на нехватку детских врачей в поликлинике, передает ТАСС.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за оказание медицинской помощи детям в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", – сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК капитан юстиции Наталья Холодкова.

Во время прямой линии также подняли вопрос о "китовой тюрьме" в Приморском крае. Ранее президент поручил решить вопрос с касатками до марта, но, по его словам, из за большого числа "заинтересантов" эта проблема "непросто решается".

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что правительство решило запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, вылавливать этих животных разрешат только в научных целях.

"Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах", – приводит слова Гордеева ТАСС.

В день прямой линии с президентом косаток и белух из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска. У причала в бухте Средняя в Приморском крае проходили активные погрузочные работы.

Власти Татарстана заявили, что окажут помощь семье украинских беженцев. Семья Люльковичей проживает в Набережных Челнах с 2014 года, куда они прибыли из города Дзержинска. Они попросили президента поспособствовать получению российского гражданства.

"По поручению президента Республики Татарстан (Рустама Минниханова. – Прим. ред.) к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных Челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса", – сообщила РИА Новости замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Также с президентом обсудили проблемы мусора. Житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, но объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

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Однако омский региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Магнит" не обнаружил свалку, которая была показана президенту РФ во время прямой линии. По отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из этого жилого сектора не возникало.

"Что касается свалки, которую продемонстрировал Роман Дмитриев, то на записи видно, что это по сути незаконно сваленные кем-то в кучу отходы – стихийная мини-свалка. В настоящее время по адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок, и, по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", – приводит сообщение пресс-службы оператора ТАСС.

По данным омского оператора по обращению с ТБО, мужчина переплатил по ошибке. Омич заплатил не той организации за услугу. Этим вопросом занялись специалисты оператора.

Ситуацию с вывозом мусора начала проверять прокуратура Верхней Салды (Свердловская область) совместно с Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. Местные жители во время прямой линии показали президенту фото переполненных мусорных контейнеров.

"Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа", – говорится в сообщении.

Жители села Покровское Ростовской области пожаловались на горы мусора и прислали фотографии. Губернатор области Василий Голубев доложил, что мусор уже вывезли.

"Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня", – сказал он.

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Сергей Собянин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным поручил провести встречу с инвесторами по вариантам проработки вопроса о создании крытых футбольных полей в образовательных учреждениях. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

"Мэр поручил курирующим замам провести встречу с инвесторами и предложить варианты решения обозначенного вопроса", – приводит слова Пеньковой Агентство "Москва".

Кроме того, мэр сообщил, что до конца текущего года планируют запустить масштабную программу модернизации поликлиник.

"Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей", – написал мэр на своей странице в Twitter.

Мэр заявил, что в ближайшие годы московские больницы должны быть приближены к единому стандарту. Собянин подчеркнул, что важно укрепить материальную базу здравоохранения, обеспечить удобную логистику для пациентов и врачей.