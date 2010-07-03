Путин рассказал, за что ему стыдно

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин во время прямой линии на вопрос, за что ему стыдно, ответил, что ему до сих пор не по себе из-за потери записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени.

"Конечно, да, как и любому нормальному человеку. Я уже как-то публично воспроизводил эту ситуацию. Честно говоря, даже сейчас сложно об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне стыдно по сей день", – рассказал президент.

Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению. Также в ходе прямого эфира глава государства затронул темы мусорной реформы, "китовой тюрьмы" и зарплат чиновников. Глава государства общается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз.

Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Прошлогодняя прямая линия продолжалась 4 часа 17 минут. В студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым президент переадресовывал вопросы. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

