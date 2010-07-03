Завершилась прямая линия с Владимиром Путиным

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел 17-ю прямую линию. Она продолжалась 4 часа 8 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.

Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Вопросы россиян к президенту, в частности, коснулись проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, медицины, заработных плат, либерализации антинаркотического закона, увеличения пособия на ребенка, отношений России с другими государствами.

Также Владимиру Путину задавали неожиданные вопросы – например, куда делся народ чудь, как глава государства борется с ленью и за что ему стыдно.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (около 75% населения) следили за прямой линией.

Прошлогодняя прямая линия продолжалась 4 часа 17 минут. В студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым президент переадресовывал вопросы.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента России с россиянами в прямом эфире. Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы, которые волнуют граждан страны.