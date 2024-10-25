Ученый Богачев: в субботу Землю накроет слабая и короткая магнитная буря

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Слабая и короткая магнитная буря накроет Землю в субботу, 26 октября, предупредил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с RT.

Жители Земли ощутят на себе действие бури в середине дня. При этом никто из ученых не прогнозирует сильную магнитную бурю, добавил Богачев.

Между тем вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в четверг, 24 октября. Она длилась 44 минуты.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей.

Кроме того, в ночь на 26 октября в Москве ожидаются минусовые температуры. В свою очередь, синоптик Александр Шувалов предупредил, что 30 октября пришедший со Скандинавии циклон накроет снегом Санкт-Петербург, 31 октября снег выпадет в Москве, а 1 ноября накроет и Ростов-на-Дону.