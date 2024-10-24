Вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце

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Ученые зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса X3.3 в четверг, 24 октября. Это произошло впервые со среды, 9 октября, следует из данных сайта Института прикладной геофизики (ИПГ).

Она произошла в 06:57 по московскому времени и длилась 44 минуты. Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей.

При этом геомагнитное поле в этот день ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка невозмущенная. Однако в отдельные часы суток вероятно ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Произошедший 7 октября выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не попал по недавно открытой китайской обсерваторией комете Цзыцзиньшань. Она прошла через перицентр (ближнюю к Солнцу точку. – Прим. ред.) 27 сентября и вошла между орбитами Меркурия и Венеры.

В результате выброса Землю за сутки накрыли три магнитных бури. Первая из них оказалась слабым геомагнитным штормом и достигла уровня G1, вторая в момент своего пика достигла уровня G2, что соответствует средней буре. Третий шторм, в свою очередь, сперва усилился до категории G2, затем ослаб до G1, но его сила вновь стала расти, достигнув уровня G3.

