Третья за двое суток магнитная буря завершилась на Земле

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Магнитная буря, которая началась на Земле вечером 7 октября, подошла к концу, сообщает "МК" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

По данным представителей организации, эта буря стала третьей менее чем за двое суток. Первая из них оказалась слабым геомагнитным штормом и достигла уровня G1. Она длилась с ночи на 7 октября до утра понедельника.

Вторая была зафиксирована в тот же день и в момент своего пика достигла уровня G2, что соответствует средней буре.

Третий шторм сперва усилился до категории G2, затем ослаб до G1, но его сила вновь стала расти, достигнув уровня G3. Такие бури характеризуются как сильные.

Произошедший 7 октября выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не попал по недавно открытой китайской обсерваторией комете Цзыцзиньшань. Она прошла через перицентр (ближнюю к Солнцу точку. – Прим. ред.) 27 сентября и сейчас находится между орбитами Меркурия и Венеры. По данным ученых, последствия произошедшего могут повлиять на Землю во второй половине недели.