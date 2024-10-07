Метеоролог Цыганков: москвичи смогут наблюдать "радиационный" туман на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В течение недели жители Москвы смогут увидеть "радиационный" туман, рассказал в беседе с Агентством "Москва" глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В понедельник, 7 октября, в городе наблюдался локальный туман, отметил эксперт. При этом массовый туман так и не накрыл столицу, подчеркнул он.

"В среду, в четверг и в пятницу (9, 10 и 11 октября. – Прим. ред.), когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, "радиационный", – рассказал Цыганков.

"Радиационный" туман – это вид тумана, который образуется в результате охлаждения поверхности земли ночью или ранним утром. Заметить такой туман можно в первую очередь в низинах.

Между тем в ночь на понедельник, 7 октября, на Земле началась слабая магнитная буря. Она завершится во второй половине дня. При этом ее максимальная интенсивность на протяжении всего этого времени будет колебаться между слабой и средней.

