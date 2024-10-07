Синоптик Позднякова: дожди в Москве прекратятся к 9 октября

07 октября, 11:23Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дожди в Москве прекратятся через два дня, так как с 9 октября не прогнозируется существенных осадков. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"7 и 8 октября погоду будет определять южный циклон. Уходить южный циклон будет со среды, а с ним и дожди", – объяснила синоптик.
Позднякова также добавила, что 7 и 8 октября ожидается дождь, однако в городе сохранится тепло: ночью температура воздуха поднимется до 10 градусов, а днем – до 14. 9-го числа, как она утверждает, столбик термометра опустится до 7 градусов, а днем – до 10.
Кроме того, в период с 10 по 12 октября существенных осадков не прогнозируется. В эти дни, по словам синоптика, температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов, а днем – от 10 до 15 градусов.
Ведущий специалист информагентства "Метеоновости" подчеркнула, что температура воздуха в городе на этой неделе будет выше нормы на 2–3 градуса.
Однако некоторые синоптики прогнозируют на этой неделе в столице первые заморозки. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, уже 8 октября температура воздуха в Москве начнет снижаться. Также в столицу придут более обильные осадки, уточнил он.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды