Синоптик Позднякова: дожди в Москве прекратятся к 9 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в Москве прекратятся через два дня, так как с 9 октября не прогнозируется существенных осадков. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"7 и 8 октября погоду будет определять южный циклон. Уходить южный циклон будет со среды, а с ним и дожди", – объяснила синоптик.

Позднякова также добавила, что 7 и 8 октября ожидается дождь, однако в городе сохранится тепло: ночью температура воздуха поднимется до 10 градусов, а днем – до 14. 9-го числа, как она утверждает, столбик термометра опустится до 7 градусов, а днем – до 10.

Кроме того, в период с 10 по 12 октября существенных осадков не прогнозируется. В эти дни, по словам синоптика, температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов, а днем – от 10 до 15 градусов.

Ведущий специалист информагентства "Метеоновости" подчеркнула, что температура воздуха в городе на этой неделе будет выше нормы на 2–3 градуса.

Однако некоторые синоптики прогнозируют на этой неделе в столице первые заморозки. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, уже 8 октября температура воздуха в Москве начнет снижаться. Также в столицу придут более обильные осадки, уточнил он.

