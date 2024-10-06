Синоптик Тишковец: циклон Кассандра обрушит на Москву 34,8 мм дождя в ближайшие двое суток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение ближайших двух суток в Москве может выпасть 34,8 миллиметра осадков, что составляет около половины месячной нормы октября. Причиной этому станет циклон Кассандра, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, теплый атмосферный фронт с юга, который сопровождается дождевыми тучами, уже пересек линию Калуга–Тула и начал приближаться к столичному региону. Эксперты прогнозируют, что дождь сначала придет в южные и юго-западные районы Подмосковья. При этом уже к 18:00 осадки начнутся в Москве, но к 21:00 они усилятся до ливней. Так, за один вечер в столице может выпасть до 3,9 миллиметра дождевой воды.

"В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени Кассандра будет лить как из ведра – вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 миллиметра осадков с ухудшением видимости до 3 километров", – отметил Тишковец.

Он также обратил внимание, что в понедельник может быть побит рекорд по количеству дождей для 7 октября. В прошлый раз он был зафиксирован в 2003 году на отметке 23,2 миллиметра.

Уже во вторник, 8 октября, направление ветра изменится на северо-восточное, что приведет к похолоднию до 10–15 градусов. На этом фоне сохранится вероятность осадков. В столице может выпасть еще 5,7 миллиметра воды. При этом дожди закончатся только в ночь на среду, 9 октября, когда выпадет лишь 0,7 миллиметра.

При этом днем в среду показания барометров начнут расти, однако этот день станет самым холодным за весь октябрь. Воздух не прогреется выше 5–10 градусов.

В четверг, 10 октября, город окажется под влиянием антициклона, из-за чего снизится вероятность осадков. Днем температура воздуха будет достигать 8–13 градусов. В пятницу, 11 октября, потеплеет до 12–17 градусов, а в субботу станет еще на градус теплее. При этом в воскресенье осенние дожди возобновятся, в дневные часы похолодает до 8–13 градусов.

Ранее москвичей предупредили о приближающейся непогоде. МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и нарастить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. При этом пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Москвичей также призвали не оставлять детей без присмотра.