Синоптик Ильин: окончательное похолодание в Москве ожидается после 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Окончательное похолодание до 7–12 градусов ожидается после 12 октября. Об этом сообщил эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, в период с 1 по 3 октября ожидается потепление. Так, во вторник прогнозируется до 15–17 градусов, в среду – до 18–20, а в четверг – до 19–21.

"Это аномально тепло, но к субботе, 5 октября, снова придет похолодание. Вероятность дождей повышается", – предупредил Ильин.

Также синоптик заявил, что температура воздуха начнет снижаться уже днем 4 октября. В этот день, по его словам, ожидается до 13–18 градусов.

Синоптики предполагают, что москвичи могут больше не ждать бабьего лета в этом году, так как в городе наступила астрономическая осень. Так, по словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, после дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят.

Она добавила, что тепло еще может вернуться в столицу, но назвать это бабьим летом нельзя. Синоптик предположила, что температура воздуха может вернуться к норме уже после 30 сентября.

