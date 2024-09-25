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25 сентября, 12:28

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Синоптик Позднякова: в этом году бабьего лета в Москве уже не будет

Синоптик призвала не ждать бабьего лета в Москве в этом году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бабьего лета в Москве не предвидится в этом году, так как в городе наступила астрономическая осень. Об этом Агентству "Москва" заявила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя", – объяснила она, добавив, что тепло еще может вернуться в столицу, но назвать его бабьим летом нельзя.

Так, по ее словам, в октябре температура воздуха может вернуться к норме после похолодания, которое прогнозируется 30 сентября. В этот день, как утверждает Позднякова, столбик термометра не поднимется выше 15 градусов днем, а ночью – выше 7.

"Активного тепла уже не будет, как сейчас. 27 сентября начнутся дожди. Погоду уже будет определять атлантический циклон. Тепло еще можно ждать, а солнца уже такого не будет", – подытожила Позднякова.

Синоптики прогнозируют 27-го числа дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду в Москве. При этом уже 29 и 30 сентября город окунется в осеннюю погоду, а следующая неделя начнется с дождя.

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