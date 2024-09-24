Синоптик Вильфанд: дождь пройдет в Москве 26 и 27 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Первый в сентябре дождь пройдет в Москве в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура днем при этом составит 21–24 градуса, указал синоптик. Ночные же показатели зафиксируются на 10 градусах.

"Нормы очень сильно понижаются, и температурный фон будет на 6 градусов выше нормы", – цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, сентябрь в Москве стал засушливым месяцем. Так, за прошедший месяц выпало меньше одного миллиметра осадков. Помимо этого, Вильфанд добавил, что вода в водоемах Московского региона остыла и теперь будет лишь снижаться. Сейчас, по словам синоптика, она зафиксирована на отметке в 13–17 градусов.

Между тем летнее тепло вернется в Москву в среду, 25 сентября. Так, в ночь на 25-е число температура воздуха в столице составит 4–9 градусов, а по области местами вероятно понижение до минус 1 градуса. При этом в дневные часы воздух прогреется уже до 20–25.

Температура будет оставаться выше климатической нормы примерно до 29 сентября, когда днем ожидается около 19 градусов. Однако, по словам синоптиков, говорить о начале "бабьего лета" пока преждевременно.