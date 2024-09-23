Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заморозки до минус 4 градусов возможны в столичном регионе во вторник и среду, 24–25 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров могут опуститься до 1–4 градусов ниже нуля. Такая температура охватит весь Центральный федеральный округ – Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую, Смоленскую, Тамбовскую области, Москву и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 23 сентября, стала самой холодной в столице в сезоне. По данным базовой метеостанции ВДНХ, в ночные часы температура воздуха в Москве опускалась до 2,2 градуса. В Бутове похолодало до минус 0,1 градуса, а в ТиНАО и Михайловском – до минус 2 градусов.

По прогнозу синоптиков, прохладная погода ждет жителей столичного региона и в ближайшие дни.

Однако в четверг, 26 сентября, температура снова станет выше нормы. Ночью прогнозируется 7–12 градусов тепла, днем – уже 21–23 градуса.

В последующие дни температура воздуха также останется выше климатической нормы. До 29 сентября в ночные часы ожидается 9–14 градусов, днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов.

