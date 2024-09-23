Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной в сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночь на 23 сентября в Москве стала самой холодной в сезоне, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала, что в ночное время температура воздуха в столице опустилась до 2,2 градуса. При этом в Бутове ночью похолодало до минус 0,1 градуса. Еще холоднее было в ТиНАО, в Михайловском температура снизилась до минус 2 градусов. Таким образом, в Московском регионе были зафиксированы первые с начала осени заморозки, отметил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

При этом самым морозным местом на территории Подмосковья в минувшую ночь стал поселок городского типа Черусти. Столбики термометров показали там минус 4,1 градуса.

По словам Тишковца, к настоящему моменту зона заморозков в России распространилась на Северо-Западный регион, Центральную Россию, а также Верхнее и Среднее Поволжье и Оренбуржье. В течение ближайших дней ночное похолодание может фиксироваться в центральных областях Европейской России. Однако позже заморозки покинут регион, подчеркнул Леус.

Так, уже со вторника, 24 сентября, температура в Москве начнет возвращаться к норме после резкого похолодания, отметил в беседе с News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"После низкой температуры пойдет постепенное повышение, которое к концу следующей недели уже достигнет порядка 17–19 градусов в дневные часы. Это будет уже ощутимо. Ветер сменится с северо-западного на юго-восточный и более-менее погода придет в себя", – пояснил специалист.

Между тем днем в понедельник, 23 сентября, в столице ожидается переменная облачность без осадков. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Московской области – от 12 до 17 градусов.