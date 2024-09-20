20 сентября, 16:06Общество
МЧС столицы призвало горожан к внимательности из-за заморозков
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее и осторожнее в связи с заморозками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Так, ночью и утром в период с 22 по 24 сентября температура может понизиться до минус двух градусов, местами – до минус четырех. В связи с этим столичное управление МЧС порекомендовало водителям снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров.
"Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните по телефонам 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.
О серьезном похолодании ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры до минус 4 градусов ожидается в Подмосковье в ночь на 23 сентября, а в Москве столбики термометров в это время покажут 0 градусов.
К вечеру пятницы северо-западные воздушные массы придут в движение вместо южных, что и станет причиной резкого понижения температуры, добавил Вильфанд. Первый снег в Москве, по мнению специалистов, может выпасть уже в начале октября.
Синоптики спрогнозировали приход климатической осени 22 сентября