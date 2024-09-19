Синоптик Ильин спрогнозировал погоду до 25 градусов в конце сентября в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Синоптик центра "Метео" Александр Ильин не исключил, что температура в Москве может подняться до 20–25 градусов в самом конце сентября. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы видим, что после похолодания в выходные, в начале следующей недели ожидаются заморозки в Москве и Московской области, а далее днем температура будет подниматься, стремиться к 20-градусной отметке", – объяснил он.

По его словам, есть вероятность небольшого потепления на 2 или 3 дня в конце текущего месяца. Это явление будет связано с тем, что столичный регион окажется под влиянием холодной и теплой воздушных масс.

Но уже в начале октября температура воздуха упадет до 11–15 градусов в Москве и до 12–14 по Подмосковью. В это же время в регионе возможны осадки, включая мокрый снег.

Ранее синоптики заявляли, что заморозков в столичном регионе не будет до конца месяца. Однако в некоторых районах Московской области 22 сентября могут отмечаться первые заморозки. Это произойдет в ночные часы.

