Синоптик Шувалов предупредил москвичей о сильном похолодании 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей и жителей Подмосковья ожидает сильное похолодание в конце ближайших выходных, 22 сентября, а в ночь на понедельник возможны первые заморозки. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с News.ru.

"В воскресенье температура понизится до 13–15 градусов в дневные часы. В ночь на понедельник у нас по области очень вероятны заморозки", – указал специалист.

23 сентября будет достаточно холодно, а в ночь на следующий день, вторник, также вероятны заморозки, отметил он.

Понижение температуры приведет к наступлению климатической осени, которую стоит ожидать с 22 сентября, добавляли ранее специалисты. При этом в самом конце текущего месяца, признают синоптики, в столице на пару дней может вновь потеплеть до 25 градусов.

Ранее специалисты предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

