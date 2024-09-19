Синоптик Ильин спрогнозировал в начале октября первый снег в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снег может выпасть в Москве уже в начале октября, спрогнозировал метеоролог Александр Ильин.

"В какой-то момент, когда температура опустится достаточно низко, ночью может выпасть немного снега", – цитирует синоптика телеканал "360".

Он объяснил, что сейчас столичный регион находится на стыке двух атмосферных фронтов, когда с юга дует теплый ветер, а с севера – холодный. Волны попеременно то понижают, то повышают температуру в Москве и области. Поэтому первого снега до конца сентября точно не будет, уточнил синоптик.

"В начале октября будет холодно. В этот период в Подмосковье и Москве температура опустится до 2–7 градусов днем. В таком случае к осадкам в виде дождя может примешиваться мокрый снег", – сказал он.

Обычно первый снег ожидается с 13 по 17 октября, но к концу первой декады месяца в Москву и Московскую область может вновь вернуться тепло, уверены синоптики.

Первые заморозки в регионе могут зафиксировать 21 и 22 сентября. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, снежный покров выпадет и сразу растает в Москве лишь в конце октября.

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