Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 23 сентября

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Понижение температуры до минус 4 градусов ожидается на территории Московской области в ночь на понедельник, 23 сентября. В Москве столбики термометров в это время покажут 0, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".



"Можно сказать, что лето жаркое заканчивается фактически сегодня", – указал специалист, имея в виду 20 сентября, пятницу.

К вечеру пятницы северо-западные воздушные массы придут в движение вместо южных, что и станет причиной резкого понижения температуры, сказал Вильфанд. В субботу, 21 сентября, днем все еще будет около 20 градусов, а в Подмосковье – в районе 22 и 23 градусов. Это все еще выше нормы, но ближе по температуре к началу сентября.

О серьезном похолодании ранее предупреждал синоптик Александр Шувалов. По словам специалиста, уже 22 сентября будет до 15 градусов днем, а следующей ночью весьма вероятны первые заморозки.

До этого специалисты предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

