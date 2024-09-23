До 17 градусов тепла ожидается в столице 23 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 23 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Московской области – от 12 до 17 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба, ветер в то же время ожидается слабый.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что температура выше 20 градусов вернется в столицу в среду, 25 сентября.

До этого синоптики предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

