23 сентября, 06:42Общество
До 17 градусов тепла ожидается в столице 23 сентября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 23 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Московской области – от 12 до 17 градусов.
Атмосферное давление установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба, ветер в то же время ожидается слабый.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что температура выше 20 градусов вернется в столицу в среду, 25 сентября.
До этого синоптики предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.
Первые заморозки в столичном регионе могут продлиться до 24 сентября