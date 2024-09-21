Синоптик Вильфанд: температура выше 20 градусов вернется в столицу 25 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура выше 20 градусов вернется в столицу в среду, 25 сентября, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"24 сентября Москва будет находиться вблизи центра антициклона, поэтому ночные температуры – от 0 до 5 градусов, выхолаживание сильное, ветер северный. Но постепенно днем ветер уже будет с южной составляющей. Поэтому днем уже – от 15 до 20 градусов", – передает "Интерфакс" его слова.

Следующие два дня, 25 и 26 сентября, столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. В столичном регионе ожидается от 18 до 23 градусов, уточнил синоптик. При этом ночных заморозков не будет. Днем погода будет солнечной и без осадков.

С пятницы, 27 сентября, в городе прогнозируются дожди, добавил Вильфанд. Облачная погода с кратковременными осадками сохранится и в выходные. Ночные температуры вырастут до 10–13 градусов, в Московской области – от 8 до 9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 15–20 градусов.

"Во вторник температура будет близка к норме, даже чуть выше нормы. А в среду уже опять на 3–4 градуса выше нормы. Но погода уже не летняя, а осенняя, потому что летом температура в московском регионе превышает 20-градусную отметку", – резюмировал эксперт.

Понижение температуры до минус 4 градусов ожидается на территории Московской области в ночь на понедельник, 23 сентября. В Москве столбики термометров в это время покажут 0, предупредил ранее Вильфанд.

До этого специалисты предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

