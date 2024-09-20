Столичные птицы вывели третье потомство из-за теплой осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи находят выпавших из гнезда птенцов – это признак того, что птицы гнездятся в третий раз за год. Об этом Агентству "Москва" рассказал орнитолог Вадим Мишин.

Жизнеспособность третьего выводка практически равна нулю. Эксперт объяснил это тем, что зерноядные птицы кормят птенцов насекомыми, а когда холодает, насекомых становится гораздо меньше и выкормить потомство становится сложно. Если вся осень будет без сильных заморозков, у птенцов есть шанс выжить, уточнил специалист.

Мишин отметил, что горожане могут помочь только тем, что будут готовы самостоятельно выхаживать выпавших из гнезд птиц.

"Если птица более-менее жизнеспособна и вывалилась из гнезда – ее можно взять и выходить дома. Кормить в таком случае в домашних условиях нужно насекомыми, которые продаются в зоомагазинах. Это мучные черви, желательно – живые. Выпускать же птицу нужно будет уже следующим летом. Если выпустить перед зимой, она может не выжить", – добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что лучше не класть насекомых в кормушки, так как их могут склевать другие птицы, а птенцам ничего не достанется.

Между тем подмосковные журавли задержались в столице и не улетели на зимовку в срок из-за теплой осени. Эти птицы обычно улетают на зимовье уже в конце августа или первой половине сентября, поэтому орнитологи уверены, что в ближайшие дни журавли Подмосковья должны направиться на юг.