Редкую птицу красноголового королька впервые заметили в Москве

Фото: 123RF/ampics

В столичном регионе был замечен редкий вид птицы – красноголовый королек. Этот вид обитает в теплых климатических условиях, на юге России или в Калининградской области. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Птицы из южных регионов прилетают в столицу благодаря продолжительному теплому сезону.

Особь заметили в Северном Тушине 15 сентября. Специалисты проверили информацию и подтвердили, что в городе сейчас находится птица, предпочитающая более мягкий климат.

Однако представители департамента добавили, что пока рано говорить о внесении красноголового королька в Красную книгу Москвы. Для этого необходимо провести десятилетние наблюдения за птицей, если она решит гнездиться в Москве.

Между тем краснокнижный осоед был замечен вблизи природно-исторического парка "Косинский". В столице этот вид признан исчезнувшим, но птицу ежегодно замечают на территории Москвы. Хищник в полтора раза крупнее вороны и обычно селится там, где есть густые зеленые массивы и открытые участки.