Редкую хищную птицу кобчик заметили в Москве

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В Москве заметили хищную птицу редкого вида – кобчик. Она занесена в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования.

Уже четыре года наблюдается миграция этих редких птиц с южных территорий на север, объяснили специалисты.

"Над лугом возле Нижнего Царицынского пруда удалось отснять взрослую самку и молодую особь. Чаще всего эти соколы гнездятся в южных степных и полупустынных зонах: Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Фиксировались случаи, когда до 100 представителей этого вида пернатых прилетали на провода в столичном регионе.

Ранее сотрудники прокуратуры ЗАО спасли ястреба-тетеревятника, занесенного в Красную книгу под пятой категорией редкости, недалеко от Кутузовского проспекта. Хищная птица была очень ослаблена, находилась в опасности и подверглась нападению ворон. В таком состоянии ястреб мог попасть под машину, однако сотрудники прокуратуры оперативно связались с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, а после передали птицу специалистам-орнитологам.

