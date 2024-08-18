Птенец белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Сейчас малышу уже примерно три месяца и он выглядит довольно большим, а также самостоятельным, хотя пока еще не спускается с верхней полки, где находится гнездо.

Сперва родители кормили птенца из клюва, а сейчас они приносят кусочки со специального столика и кладут на полку, чтобы малыш ел их сам. Куколка и Фердинанд являются очень заботливыми родителями, так как высиживали яйцо по очереди и вместе защищали малыша своим грозным кличем, которым отпугивают посторонних от вольера.

"Как и заведено у хищных птиц, самка крупнее самца. Опознать Куколку в их с Фердинандом паре можно не только по размеру, но и по зычному, более низкому голосу", – поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Центр воспроизводства редких видов животных позволяет сохранять редкие виды птиц. Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.

Птенец японских журавлей, которые являются одним из самых крупных видов, родился в Московском зоопарке 24 июня. Первые 10 дней малыша кормят его родители, доставляя ему мелкие кусочки мяса, рыбы, яйца, творог, кормовых насекомых и грызунов.

При этом определить пол у новорожденного по внешний признакам невозможно, уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Для этого, по ее словам, необходимо делать анализ крови. Японские журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

