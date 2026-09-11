В Южном Тушине обустроили новое современное пространство для спорта и отдыха

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Южном Тушине появилось новое современное пространство для спорта и семейного отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.



Специалисты полностью обновили дворовую территорию у дома 52, корпусов 1 и 3, на Сходненской улице, преобразив пространство площадью более 10 тысяч квадратных метров.

На месте устаревшей площадки обустроили современный игровой городок. Там установили 16 малых архитектурных форм, включая два игровых комплекса для детей разных возрастов, классические качели и балансиры.

Также смонтировали встроенный батут, уложили резиновое покрытие и оградили территорию защитным забором. Для родителей и сопровождающих поставили уличные скамейки, а на площадке разместили информационный стенд с правилами поведения.

Рядом появилась открытая воркаут-площадка. На ней установили многофункциональный гимнастический комплекс "Кенгуру", предназначенный для упражнений на развитие разных групп мышц, и три уличных тренажера. Под ними уложили мягкое резиновое покрытие, а для отдыха между упражнениями поставили скамейку.

Кроме того, во дворе обустроили рекреационные зоны с парковыми диванами-качелями, имеющими навесы, а также скамейками и урнами.

В ходе работ обновили почти 3,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, заменили 1 679 погонных метров бортового камня и восстановили 4 499 квадратных метров газона.

Ранее работы по благоустройству завершились на Ореховом бульваре. Там специалисты отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, привели в порядок газоны и заменили оборудование в спортивных и детских игровых зонах.