Птенец японского журавля появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Птенец японских журавлей, которые являются одним из самых крупных видов, родился в Московском зоопарке 24 июня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Первые 10 дней малыша кормят его родители, доставляя ему мелкие кусочки мяса, рыбы, яйца, творог, кормовых насекомых и грызунов. Сейчас птенец везде ходит с родителями. При этом определить пол у новорожденного по внешний признакам невозможно, уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Для этого, по ее словам, необходимо делать анализ крови.

"Зоологи не хотят подвергать малыша стрессу и не берут журавленка на руки. К тому же самец рьяно охраняет свое семейство и при приближении к ним сотрудников начинает рычать и бросается в драку", – подчеркнула она.

Кроме того, как отметила Акулова, родители птенца являются уже возрастной парой, так как самцу исполнилось 20 лет, а самке – 30. Появление потомства в таком возрасте у данных видов происходит редко.

Японские журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Всего в мире 2,5 тысячи таких птиц. На данный момент специалисты пытаются восстановить их численность путем создания полудикой популяции.

В Московском зоопарке японские журавли живут с 1970-х годов. Их можно увидеть в экспозиции "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию.

Ранее Московский НПЗ стал почетным опекуном десяти белых лебедей в столичном зоопарке. Предприятие до этого передало в дар Московскому зоосаду и другим городским паркам часть потомства большой семьи птиц, которые живут на заводском пруду. Это уже шестое поколение лебедей-шипунов, которые регулярно выводят потомство, а птенцов передают столичным паркам.

