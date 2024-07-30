МНПЗ стал опекуном белых лебедей в Московском зоопарке

Фото: Татьяна Мастерова

Московский НПЗ стал почетным опекуном десяти белых лебедей в столичном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее предприятие передало в дар Московскому зоосаду и другим городским паркам часть потомства большой семьи птиц, которые живут на заводском пруду. Это уже шестое поколение лебедей-шипунов, которые регулярно выводят потомство, а птенцов передают столичным паркам.

Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", в которую, помимо заботы и ухода за пернатыми, входят экологические просветительские мероприятия для детей. На первой ознакомительной экскурсии для детей волонтеры провели открытый урок природоведения и рассказали об обитателях зоопарка.

В пресс-службе предприятия рассказали, что, помимо лебедей, в заводском пруду обитают утки, чайки и пресноводные черепахи, а территория вокруг водоема стала популярным местом для отдыха и наблюдения за птицами у местных жителей. Для птиц в пруду размещены деревянные плоты с домиками, за рационом питания и здоровьем следят специалисты.

В Московском зоопарк, в свою очередь, отметили, что программа опекунства над пернатыми дает возможности ближе познакомить подрастающее поколение с богатством живой природы.

Ранее в Московском зоопарке впервые открылся вольер китоглавов, где теперь проживает молодая пара этих крупных птиц. Вольер расположился на старой территории зоопарка рядом с кругом катания. Его разделили на две части, так как китоглавы – птицы одиночки и встречаться будут лишь в период размножения.