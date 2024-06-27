В Московском зоопарке открылся вольер китоглавов

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые открылся вольер китоглавов, где теперь проживает молодая пара этих крупных птиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Китоглавы экспонируются всего в нескольких зоопарках Европы, а в нашей стране этих редких птиц можно будет впервые увидеть в Московском зоопарке. Пока здесь будет жить пара – самец и самка китоглава", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что этот вид трудно размножается в неволе, и поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и возможных птенцов.

Вольер расположился на старой территории зоопарка рядом с кругом катания. Его разделили на две части, так как китоглавы – птицы одиночки, и встречаться будут лишь в период размножения.

В каждой секции зимнего вольера предусмотрен бассейн и автоматическая система микроклимата, а крытый комплекс оформлен для максимальной имитации естественной среды обитания. В летней секции для птиц обустроили водоемы и инфракрасные обогреватели, а также деревянные конструкции, чтобы китоглавы могли побыть в уединении.

На территории вольера высажены различные злаковые травы, декоративно-лиственные кустарники, многолетние цветы.

Китоглавы – редкие птицы, которые обитают в болотистой местности в Восточной Африке, всего в природе их осталось около 8 тысяч особей. Питаются они преимущественно живой рыбой, в зоопарке их кормят карпом и форелью.

Ранее пять птенцов черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории и будет там находиться до осени в целях обеспечения их безопасности.

Также в Московском зоопарке родились сиамские кобры. Из яиц вылупились 9 детенышей. В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.