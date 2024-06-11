Пять птенцов черных лебедей родились в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять птенцов черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории. Эти изящные птицы – преданные друг другу партнеры и очень заботливые родители. При приближении людей самец и самка начинают шипеть", – отметили представители зоопарка.

В целях обеспечения их безопасности лебеди будут до наступления осени находиться в крытом павильоне, уточнили специалисты учреждения.

Новое потомство появляется у черных лебедей каждый год. Как правило, откладывается 4–8 яиц, затем их высиживают как самки, так и самцы. Птенцы едят то, чем питаются родители.

У этих птиц самая длинная шея, которая в природе дает возможность находить пищу в глубоких водоемах. Черных лебедей можно встретить в Новой Зеландии и Австралии.

Ранее в Московском зоопарке родились сиамские кобры. Из яиц вылупились 9 детенышей. В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.

После рождения детенышей переносят в большой террариум, в котором они живут на смеси мульчи и гравия, а также мха сфагнум для влажных участков.

