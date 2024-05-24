Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 9 месяцев. Ее вес составляет уже 27 килограммов, сообщила в своем телеграм-канале директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, маленькая панда сама ловко перебирается по бревнам и купается в бассейне. Катюша питается только молоком Диндин и пробует бамбук, однако он для нее пока не очень вкусный, подчеркнула Акулова.

О рождении первого в истории России детеныша большой панды стало известно в конце августа 2023 года. Позднее ее передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

С наступлением тепла Катюше открыли доступ в уличный вольер. При этом сотрудники зоопарка заранее подготовили его для нужд животного. Там создали горку из бревен, а также понизили уровень воды в бассейне, настроили значения температуры и влажности.

Также Акулова рассказала Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену о том, что панда Катюша родилась по любви. По ее словам, животное остается в надежных руках, как и ее родители.

