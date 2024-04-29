Панде Катюше открыли доступ в уличный вольер

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Панде Катюше из Московского зоопарка с наступлением тепла открыли доступ в уличный вольер, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, вольер был заранее усовершенствован и адаптирован для нужды животного – появилась горка из бревен, понизили уровень воды в бассейне и настроили значения температуры и влажности. Она напомнила, что ранее обитательницу зоопарка уже выпускали в в экспозиционный вольер павильона "Фауна Китая".

"С 8 марта Катюшу увидели больше 400 тысяч человек. Теперь желающие смогут понаблюдать, как она осваивает новую для себя территорию", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра напомнила, что рекомендации по обустройству давал китайский зоолог, наблюдавший за детенышем в первые месяцы жизни. Сергунина указала, что горка была выполнена из неотполированных бревен, что позволит Катюше легко забираться, чесаться и точить когти об кору.

Ранее стало известно, что панда уедет в Китай в четыре года. Уже в КНР решат ее дальнейшую судьбу, но не исключается, что дома ей будут искать жениха.