Директор зоопарка Москвы Акулова рассказала Путину, что панда Катюша родилась по любви

Фото: телеграм-канал "Департамент культуры"

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену о том, что панда Катюша родилась по любви. По ее словам, животное остается в надежных руках, как и ее родители.

В мае 2019 года Китай передал России панд Диндин и Жуи, которые были поселены в зоопарке столицы. Катюша родилась там же в результате их союза в конце августа 2023 года. Она стала первым в российской истории детенышем большой панды, который появился в Москве.

"В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытные пары. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка", – цитирует ТАСС рассказ Акуловой президенту России и китайскому политику.

Директор зоопарка также обратила внимание, что мама-панда очень активно проявляет материнский инстинкт. По ее словам, она с первой секунды окружила детеныша заботой.

Кроме того, Акулова рассказала, что розовый цвет панды Катюши является натуральным. Это связано с тем, что в организме мамы возникает определенный фермент после того, как она съедает бамбук. Поэтому, когда панда вылизывает детеныша, ее шерсть приобретает такой оттенок. Глава зоопарка подчеркнула, что розовая панда является самой счастливой.

"Сейчас она уже весит 26 килограммов, родилась всего лишь 150 граммов. Так что панды в надежных руках", – отметила Акулова.

Ранее сообщалось, что с наступлением тепла Катюше открыли доступ в уличный вольер. При этом сотрудники зоопарка заранее подготовили его для нужд животного. Там создали горку из бревен, а также понизили уровень воды в бассейне, настроили значения температуры и влажности.