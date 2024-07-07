Самка гигантского муравьеда поселилась в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Самку гигантского муравьеда Изабеллу привезли в Московский зоопарк и поселили в соседнем с самцом Диего вольере. Последний менее года назад обосновался на старой территории учреждения. Об этом рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, у животных есть совместный коридор, с помощью которого они выбираются на улицу.

"Когда идет Диего, он исследует метки и запахи, которые оставила Белла. Самка делает то же самое после променада самца. То есть можно сказать, что Диего и Белла интересуются друг другом", – объяснила Акулова.

Гендиректор зоопарка рассказала, что Белла проявляет активность и с удовольствием исследует все окружающее ее пространство, а также раскапывает пни.

Муравьеды – несоциальные животные, поэтому самец и самка встречаются только в период размножения. Диего и Изабелла выходят гулять на улицу по очереди. Увидеть их можно на старой территории зоопарка, между главным входом и наземным мостом, ведущим на новую территорию, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Недавно в Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина. Акулова обратила внимание, что данный вид копытных является одним из наименее изученных. К настоящему времени маленького такина могут увидеть посетители зоопарка. Однако Акулова уточнила, что эти животные проявляют активность в основном на рассвете и закате.

