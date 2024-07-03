Детеныш сычуаньского такина родился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.



Она обратила внимание, что данный вид копытных является одним из наименее изученных. Внешне такин напоминает небольшого быка, так как имеет тяжелую голову с широкой мордой. Туловище животного покрыто длинной шерстью, которая обычно обладает коричневым, золотистым или серовато-рыжим оттенком.

Эти животные обитают в горных лесах Юго-восточной Азии. Их брачный период происходит в конце лета – начале осени. Самка вынашивает детеныша на протяжении 7–8 месяцев. Как правило, у нее рождается единственный теленок.



По словам Акуловой, детеныш появился на свет в конце апреля, это самец. На протяжении первых недель он неотступно следовал за матерью.

Питание детеныша состоит из материнского молока и зеленой травы. При этом взрослые такины тоже употребляют в пищу свежую траву, ветки и специализированные комбинированные корма. Кроме того, в их рацион в небольшом количестве входят овощи и фрукты.

К настоящему времени маленького такина могут увидеть посетители зоопарка. Однако Акулова уточнила, что эти животные проявляют активность в основном на рассвете и закате. Такины достаточно пугливы и днем предпочитают скрываться в укромных местах.

В Московском зоопарке сычуаньские такины появились в 2009 году. Пару этих животных привезли в столицу из Пекинского зоопарка. После этого состав членов семейства менялся несколько раз. В настоящее время группа состоит из самки с новорожденным такином, подросшей самки-дочки и их бабушки. Взрослый папа-самец проживает отдельно от них. Акулова уточнила, что посмотреть на сычуаньских такинов можно на Новой территории зоопарка рядом с островом зверей.

Недавно в Московском зоопарке родились три голубых ягненка. 6 июня на свет появилась двойня самок, что бывает нечасто, а уже 14-го числа другая овца родила еще одного детеныша-самку. Посетители зоопарка уже могут увидеть ягнят – они живут на Турьей горке, которая находится на Новой территории.

