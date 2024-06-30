Трое ягненка голубых баранов родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Три голубых ягненка родились в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на гендиректора зоосада Светлану Акулову.

"После родов мать вылизывает новорожденного, который сразу встает на ноги. Первые несколько дней ягненок двигается мало: попив молока, он вскоре ложится и спит. Мать пасется поблизости и в случае опасности может защитить своего малыша", – рассказала она.

Двойня самок родилась 6 июня, что бывает нечасто, а уже 14-го числа другая овечка произвела на свет еще одного детеныша-самку. Посетители зоопарка уже могут увидеть новорожденных – они живут на Турьей горке на новой территории зоосада. В пресс-службе напомнили, что голубые бараны появились в экспозиции площадки в 2018 году.

Ранее стало известно, что в зоопарке появились на свет два детеныша капибар. До этого в зоосаде родились пять птенцов черных лебедей.

