Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай служит в сложном подразделении

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай проходит военную службу в самом сложном подразделении. Его слова передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии рассказал, что его сына призвал министр обороны страны Виктор Хренин.

"Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", – уточнил Лукашенко.

При этом, по его словам, сын в свободное время продолжает изучать биотехнологии – основное направление, по которому он получал образование в вузе.

Ранее Лукашенко рассказал, что младший сын окончил Пекинский университет. Глава Белоруссии присутствовал на вручении дипломов. Он признался, что не ожидал, что в его семье появится специалист по биотехнологиям.

Специальность относится к совместной обучающей программе Белорусского и Пекинского университетов. Вместе с сыном Лукашенко образование в ее рамках получили еще четыре белоруса. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе приняли участие 25 человек.

