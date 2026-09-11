Пенсионерку, увязшую в болоте, эвакуировали вертолетом в Свердловской области

Фото: vk.ru/liza_alert_tula

В Режевском районе Свердловской области спасатели эвакуировали вертолетом 81-летнюю женщину, которая увязла в болоте, сообщила пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт".

Заявка поступила от сотрудников полиции: пенсионерка ушла в лес за грибами, вышла к болоту и начала проваливаться. Телефон был с собой, связь работала, но самостоятельно выбраться женщина не могла.

По словам добровольцев, бабушка не паниковала, рассказала о своем маршруте и внимательно слушала указания. С собой у нее имелись компас, спички и вода. Она все время была на связи с диспетчером и развела костер. По ее описанию удалось определить, где она находится, с точностью до 500 метров.

К ней направились полицейские и два сотрудника аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск". Однако в лесу они встретили медведицу с медвежонком и были вынуждены отступить. Тогда к вылету подготовился вертолет авиационного крыла "Ангел" отряда "ЛизаАлерт".

Пенсионерка, как велел диспетчер, заранее приготовила палку с белым платком. Когда она услышала шум винтов, то начала махать, чтобы экипаж ее заметил. Вертолет не мог сесть прямо на болоте, поэтому экипаж отыскал поблизости удобную поляну. Наблюдатель отправился за женщиной и вывел ее к вертолету.

Для высадки спасенной вертолет приземлился прямо на дороге. Движение перекрыли сотрудники полиции, а площадку подготовили добровольцы. Женщину встретили и передали родным. Из вертолета она вышла с полной корзинкой грибов, которые не оставила даже в такой ситуации.

Ранее спасатели оказали помощь девушке, сорвавшейся со склона горы Догээ в Туве. 23-летняя пострадавшая лежала на склоне и не могла двигаться. Спасатели действовали очень осторожно из-за возможных травм. Девушку зафиксировали на жестких носилках и спустили со склона, а затем передали медикам. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

