Сотрудники столичной прокуратуры спасли хищную краснокнижную птицу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники прокуратуры Западного административного округа спасли ястреба-тетеревятника, занесенного в Красную книгу под пятой категорией редкости, недалеко от Кутузовского проспекта, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Хищная птица была очень ослаблена, находилась в опасности и подверглась нападению ворон. Кроме того, в таком состоянии ястреб мог попасть под машину.

Сотрудники прокуратуры оперативно связались с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, а после передали птицу специалистам-орнитологам.

Горожан призвали не спасать диких животных самостоятельно, а при обнаружении у них травмирования позвонить в Единую справочную службу мэрии Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77.

Ранее в озере парка "Измайлово" обнаружили краснокнижного тритона. Обыкновенные тритоны относятся к редким земноводным и занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости.

Опознать краснокнижного тритона можно по гладкой коже оливкового или коричнево-бурого цвета с маскировочными пятнами. Брюхо рептилии окрашено в оранжевый цвет и имеет множество пятен. Длина тела тритона не превышает 10 сантиметров.