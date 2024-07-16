Сотрудники аэропорта в Екатеринбурге спасли кошку

Фото: телеграм-канал "Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова"

Сотрудники аэропорта Кольцово Екатеринбурга спасли кошку, которую бросили пассажиры. Питомца забрала к себе сотрудница воздушной гавани, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Там рассказали, что кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса пассажиры отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. Это заметила сотрудница терминала деловой авиации и унесла животное обратно в аэропорт.

По словам представителя центра транспортной и авиационной безопасности аэропорта, которая забрала кошку, животное пребывало в глубоком шоке. В течение трех дней кошка проявляла агрессию, однако позже начала привыкать к новой обстановке.

"Кошка молодая, года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая кошка. Она домашняя, приучена к туалету, корм сухой ест. Сейчас уже она успокоилась: гуляет по комнате, валяется и пузо себе уже требует погладить, ей уже все интересно", – отметила сотрудница.

В настоящий момент женщина ищет для питомца новых хозяев. Если их не удастся найти, она оставит животное себе.

Ранее "Аэрофлот" ввел услугу по перевозке животного на соседнем пассажирском кресле самолета. Такое решение было принято на основе того, что услуга стала популярна у владельцев небольших животных.

Пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания по тарифу на взрослого человека.