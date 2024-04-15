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15 апреля, 10:59

Транспорт

"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

Фото: 123RF/nilsjacobi

"Аэрофлот" ввел услугу по перевозке животного на соседнем пассажирском кресле самолета. Об этом сказано в заявлении компании на сайте.

Теперь воспользоваться этой услугой смогут не только пассажиры рейсов "Аэрофлот", но и дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU. Такое решение, как сообщили в компании, было принято на основе того, что услуга стала популярна у владельцев небольших животных, которые перевезли уже более 900 питомцев.

При этом по итогам тестирования было принято решение об увеличении габаритов контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса, уточнили в "Аэрофлоте".

В сообщении сказано, что пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания, а оплата будет производиться по тарифу на взрослого человека. Также по правилам компании контейнер должен будет находиться только на креслах у иллюминатора и животное весь полет должно быть в переноске.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что общий вес контейнера вместе с питомцем не должен быть свыше 15 килограммов. При этом габариты жесткого контейнера должны достигать 50х30х30 сантиметров, а полужесткого – не более 50х32х30 сантиметров.

Также внутри самой переноски животное должно иметь пространство, чтобы поворачиваться и вставать. Более того, на контейнере должна быть специальная ручка или петля для закрепления переноски ремнем безопасности, заключили в "Аэрофлоте".

Ранее "Аэрофлот" внес изменения в правила и процедуры перевозки животных. Так, количество перевозимых питомцев было увеличено с одного до трех. При этом в салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов.

Пассажирам и членам их семей, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа можно провозить коляски для питомца до посадки на борт.

"Аэрофлот" разрешил перевозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле

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