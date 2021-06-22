"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

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Компания "Аэрофлот" внесла изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелета всех категорий пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Новые правила увеличивают количество питомцев с одного до трех, разрешенных к перевозке одним пассажиром. В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов.

Пассажирам и членам их семей, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа можно провозить коляски для питомца до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 килограммов и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трех измерений 203 сантиметра.

Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до шести часов (ранее – не менее 24 часов до вылета). Также уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного.

При регистрации теперь проводится фотосъемка питомцев в клетке, на которую крепится стикер с его данными и телефоном владельца. Изменены и требования к погрузке животных на борт самолета: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне, а также требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды.

Выделены специальные места для комфортного ожидания животного. Сняты ограничения на перевозку собак брахиоцефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов и ши-тцу. Также сокращен список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Если ранее он содержал 75 пород, то после сокращения – 12.

На сайте "Аэрофлот" запустил обновленный раздел, где путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелету, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы.

В будущем авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте "Аэрофлота" или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полетной страховки.

Изменения стали результатом работы Экспертной группы по совершенствованию сервиса по перевозке животных. В нее вошли представители кинологических и фелинологических федераций и ассоциаций, авиационные эксперты и другие специалисты.

В преддверии сезона отпусков ветеринары напомнили правила путешествия вместе с домашними питомцами. Перед поездкой нужно собрать документы животных, вакцинировать их и обработать от паразитов.

По словам специалистов, у питомца должен быть ветеринарный паспорт, который можно оформить во всех 26 государственных ветклиниках столицы. В документе должны быть проставлены отметки о вакцинации и обработке от паразитов, а также указаны кличка, дата рождения, номер клейма и чипа, фамилия, имя, отчество и контактные данные хозяина.

Перед путешествием ветеринары рекомендуют ознакомиться с правилами проезда и перелета с домашними животными. Также специалисты советуют проверить надежность переносок и клеток. В большинстве стран проверяют наличие у питомца электронного чипа. Помимо этого, в некоторых государствах действует запрет на ввоз определенных животных.