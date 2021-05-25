Ветеринары напомнили правила перевозки домашних животных

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В преддверии сезона отпусков ветеринары напомнили правила путешествия вместе с домашними питомцами.

Перед поездкой нужно собрать документы животных, вакцинировать их и обработать от паразитов, рассказали в столичном Комитете ветеринарии.

По словам специалистов, у питомца должен быть ветеринарный паспорт, который можно оформить во всех 26 государственных ветклиниках столицы. В документе должны быть проставлены отметки о вакцинации и обработке от паразитов, а также указаны кличка, дата рождения, номер клейма и чипа, фамилия, имя, отчество и контактные данные хозяина.

Перед путешествием ветеринары рекомендуют ознакомиться с правилами проезда и перелета с домашними животными. Также специалисты советуют проверить надежность переносок и клеток.

В материале подчеркивается, что для поездок в другие страны действуют более строгие правила.

"Питомцу понадобится ветеринарный паспорт международного образца. Помимо бешенства, собак вакцинируют от чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза, кошек – от панлейкопении, хорьков – от чумы плотоядных, вирусного энтерита и псевдомоноза, кроликов – от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни", – говорится в сообщении.

В большинстве стран проверяют наличие у питомца электронного чипа. Помимо этого, в некоторых государствах действует запрет на ввоз определенных животных.

Ранее председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, как уберечь домашних животных от травм. По его словам, с собаками, в том числе мопсами, шпицами и йоркширскими терьерами, рекомендуется гулять на специальных площадках. Мелкие собаки, по его словам, часто страдают от вывиха коленной чашечки, поэтому важно следить, чтобы они никуда не запрыгивали. Аналогичные рекомендации подходят и для щенков крупных пород.

В свою очередь, слабое место больших собак – передняя крестовидная связка, чаще всего она травмируется у питомцев с лишним весом, поэтому хозяевам нужно следить за их правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.

