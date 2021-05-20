Ветеринар рассказал, как уберечь домашних животных от травм

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Собак мелких пород лучше выгуливать на поводке, а для кошек и котов установить дома москитные сетки. Об этом рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он уточнил, что с собаками, в том числе мопсами, шпицами и йоркширскими терьерами, рекомендуется гулять на специальных площадках, причем когда там нет более крупных животных. Мелкие собаки, по его словам, часто страдают от вывиха коленной чашечки, поэтому важно следить, чтобы они никуда не запрыгивали.

Аналогичные рекомендации подходят и для щенков крупных пород. В свою очередь, слабое место больших собак – передняя крестовидная связка, чаще всего она травмируется у питомцев с лишним весом, поэтому хозяевам нужно следить за их правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.

Что касается кошек и котов, то Сауткин посоветовал следить за тем, чтобы животные не находились рядом с открытыми окнами и балконами. При этом он пояснил, что чаще всего они пытаются убежать из дома в период гона, поэтому одним из способов их обезопасить может быть кастрация.

Кроме того, часто бывает, что с животным что-то случилось, но никаких травм незаметно. В таком случае может иметь место повреждение внутренних органов, которое повлечет негативные последствия. Поэтому хозяевам в любом случае стоит обратиться к ветеринару, чтобы сделать УЗИ или КТ, считает Сауткин.

Он добавил, что в 10 из 26 столичных государственных ветеринарных клиник работают травматологи. "Для диагностики в клиниках есть современное оборудование – рентген-аппараты, УЗИ и компьютерная томография. Кроме того, в распоряжении ветеринарных специалистов операционные блоки, в которых можно провести самые сложные хирургические вмешательства на суставах и конечностях", – заключил Сауткин и добавил, что в год такие врачи делают более 1200 операций.

Ранее ветеринары рассказали, как стоит кормить питомцев, чтобы избежать у них проблем с лишним весом. Для этого их рацион должен содержать белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества и витамины. Умеренная упитанность и активность свидетельствуют о том, что животное получает достаточное количество питательных веществ.

