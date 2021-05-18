Ветеринар перечислил опасности для домашних животных в жару

13:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 объяснил, как защитить домашних животных от последствий жаркой погоды.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столице установилась субтропическая жара. По его словам, погода в Москве в настоящее время соответствует климату Краснодарского края в конце июля.
Ветеринарный врач предупредил, что для животных зной может закончиться тепловым ударом.
"При тепловом ударе первый признак – это заторможенность. В дальнейшем возможна одышка, слюнотечение и даже рвота. Первым делом нужно увести животное в тень. Если поблизости есть ветеринарная клиника, то на всякий случай питомца лучше показать врачу", – заявил специалист.
Шеляков отметил, что такие погодные условия в первую очередь наносят удар по животным небольших размеров.
"Кроме того, особенной категорией в этом плане являются короткомордые животные. Например, бульдоги, у которых затрудненное дыхание из-за строения носоглотки. Дело в том, что собаки лишнее тепло выдают через легкие. Высовывают язык, после чего начинают учащенно дышать, таким образом вентилируя организм. Наиболее затруднительно данный акт проходит у короткомордых животных", – обращает внимание ветеринарный врач.
По словам Шелякова, осторожными в жару нужно быть и хозяевам животных с лишним весом. Как правило, у таких питомцев нарушена терморегуляция, уточнил врач.
Под ударом и животные с темной короткой шерстью. Из-за ее цвета питомцы также подвержены перегреву, говорит эксперт. При этом у животных с темной длинной шерстью проблема жары практически не стоит, так как она обладает высокими теплоизолирующими свойствами, добавил собеседник Москвы 24.
Умеют справляться с жарой и кошки, они более совершенные организмы в этом плане, продолжает Шеляков. Когда на улице изнуряющий зной, они просто стараются не появляться на открытом солнце. Кроме того, кошки более статичны, говорит ветеринарный врач.
"Если кошки и страдают от перегрева, то, как правило, это происходит по вине самих владельцев. К примеру, хозяева ушли в магазин и оставили кошку в машине. Автомобиль быстро перегревается, а животное начинает задыхаться", – приводит пример специалист.
Эксперт посоветовал в жаркую погоду поменять режим прогулок с животными. По словам Шелякова, в такой период по возможности лучше перенести выход на улицу на более раннее и более позднее время.
"Кроме того, гулять лучше в тех местах, где есть тень. Первая помощь при перегреве – унести животное от солнца. А если мы гуляем где-то в поле и той же собаке стало плохо, в тень ее уже не отнесешь", – объясняет Шеляков.
Вместе с тем он посоветовал брать с собой на прогулку миску и побольше воды. У животных в жару постоянно должен быть доступ к жидкости, сказал врач.
Также специалист рекомендовал сделать питание домашних любимцев дробным, разделив его на несколько небольших порций в течение дня. Таким образом пища будет перевариваться легче и организм затратит на этот процесс меньше энергии, резюмировал ветеринарный врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: