Ветеринар перечислил опасности для домашних животных в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 объяснил, как защитить домашних животных от последствий жаркой погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столице установилась субтропическая жара. По его словам, погода в Москве в настоящее время соответствует климату Краснодарского края в конце июля.

Ветеринарный врач предупредил, что для животных зной может закончиться тепловым ударом.

"При тепловом ударе первый признак – это заторможенность. В дальнейшем возможна одышка, слюнотечение и даже рвота. Первым делом нужно увести животное в тень. Если поблизости есть ветеринарная клиника, то на всякий случай питомца лучше показать врачу", – заявил специалист.

Шеляков отметил, что такие погодные условия в первую очередь наносят удар по животным небольших размеров.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Жара особенно опасна для маленьких животных, которые могут быстро перегреваться ввиду малого размера и свойственной им высокой эмоциональности.

"Кроме того, особенной категорией в этом плане являются короткомордые животные. Например, бульдоги, у которых затрудненное дыхание из-за строения носоглотки. Дело в том, что собаки лишнее тепло выдают через легкие. Высовывают язык, после чего начинают учащенно дышать, таким образом вентилируя организм. Наиболее затруднительно данный акт проходит у короткомордых животных", – обращает внимание ветеринарный врач.

По словам Шелякова, осторожными в жару нужно быть и хозяевам животных с лишним весом. Как правило, у таких питомцев нарушена терморегуляция, уточнил врач.



Под ударом и животные с темной короткой шерстью. Из-за ее цвета питомцы также подвержены перегреву, говорит эксперт. При этом у животных с темной длинной шерстью проблема жары практически не стоит, так как она обладает высокими теплоизолирующими свойствами, добавил собеседник Москвы 24.

Умеют справляться с жарой и кошки, они более совершенные организмы в этом плане, продолжает Шеляков. Когда на улице изнуряющий зной, они просто стараются не появляться на открытом солнце. Кроме того, кошки более статичны, говорит ветеринарный врач.

"Если кошки и страдают от перегрева, то, как правило, это происходит по вине самих владельцев. К примеру, хозяева ушли в магазин и оставили кошку в машине. Автомобиль быстро перегревается, а животное начинает задыхаться", – приводит пример специалист.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Пристальное внимание в жару нужно обратить и на животных, которые живут в клетке. Если она стоит под прямым воздействием солнечных лучей, это очень опасно. Животным в клетке от солнца даже негде спрятаться. Те же мышки могут очень быстро перегреться и погибнуть.

Эксперт посоветовал в жаркую погоду поменять режим прогулок с животными. По словам Шелякова, в такой период по возможности лучше перенести выход на улицу на более раннее и более позднее время.

"Кроме того, гулять лучше в тех местах, где есть тень. Первая помощь при перегреве – унести животное от солнца. А если мы гуляем где-то в поле и той же собаке стало плохо, в тень ее уже не отнесешь", – объясняет Шеляков.

Вместе с тем он посоветовал брать с собой на прогулку миску и побольше воды. У животных в жару постоянно должен быть доступ к жидкости, сказал врач.

Также специалист рекомендовал сделать питание домашних любимцев дробным, разделив его на несколько небольших порций в течение дня. Таким образом пища будет перевариваться легче и организм затратит на этот процесс меньше энергии, резюмировал ветеринарный врач.