МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МЧС выпустило предупреждение из-за жары в Москве во вторник, 18 мая. По информации синоптиков Росгидромета, днем ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха плюс 30-32 градуса.
"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", – говорится в сообщении.
Горожанам напомнили, что при нахождении на водоемах необходимо избегать купания в одиночку, не заходить в воду в неизвестных и не предназначенных для этой цели местах. Также в МЧС подчеркнули, что запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, приближаться к судам, а также оставлять детей без присмотра.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Подмосковье пик жары во вторник придется на послеполуденные часы. Специалист отметил, что в это время проводить время на свежем воздухе стоит с осторожностью, так как будет очень активная ультрафиолетовая радиация. Пожилым рекомендуют вовсе не выходить на улицу.
Также специалист предположил, что 18 мая в столице может быть установлен абсолютный температурный рекорд. По мнению синоптика, во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.
Вильфанд рассказал, что действующий рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса тепла. Показатель был зафиксирован в конце XIX века.
Из-за сильной жары в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности. МЧС просит внимательно отнестись к прогнозу: по возможности долго не находиться на жаре и солнце и не забывать про питьевой режим.
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: