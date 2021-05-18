МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС выпустило предупреждение из-за жары в Москве во вторник, 18 мая. По информации синоптиков Росгидромета, днем ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха плюс 30-32 градуса.

"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что при нахождении на водоемах необходимо избегать купания в одиночку, не заходить в воду в неизвестных и не предназначенных для этой цели местах. Также в МЧС подчеркнули, что запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, приближаться к судам, а также оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Подмосковье пик жары во вторник придется на послеполуденные часы. Специалист отметил, что в это время проводить время на свежем воздухе стоит с осторожностью, так как будет очень активная ультрафиолетовая радиация. Пожилым рекомендуют вовсе не выходить на улицу.

Также специалист предположил, что 18 мая в столице может быть установлен абсолютный температурный рекорд. По мнению синоптика, во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.

Вильфанд рассказал, что действующий рекорд для 18 мая составляет 29,1 градуса тепла. Показатель был зафиксирован в конце XIX века.

Из-за сильной жары в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности. МЧС просит внимательно отнестись к прогнозу: по возможности долго не находиться на жаре и солнце и не забывать про питьевой режим.